В Италии назвали причину смерти Астори

Теги давиде асторифиорентина

В Италии назвали причину смерти АсториВ Италии назвали причину смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в гостинице в Удине.

"Согласно нашим сведениям, игрок умер от остановки сердца естественного характера. Конечно, странно, что такое случилось с профессиональным футболистом, который тщательно обследовался и у которого не было обнаружено каких-либо проблем со здоровьем", - цитирует прокурора Удине Антонио Де Николо Football Italia.

Напомним, Кришито послал прощальное сообщение Астори. | soccernews.ru

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