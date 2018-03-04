В Италии назвали причину смерти Астори

В Италии назвали причину смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в гостинице в Удине.

"Согласно нашим сведениям, игрок умер от остановки сердца естественного характера. Конечно, странно, что такое случилось с профессиональным футболистом, который тщательно обследовался и у которого не было обнаружено каких-либо проблем со здоровьем", - цитирует прокурора Удине Антонио Де Николо Football Italia.

Напомним, Кришито послал прощальное сообщение Астори. | soccernews.ru