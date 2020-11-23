В Италии назвали сроки восстановления Ибрагимовича

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение сгибателя левого бедра. Травму он получил в матче 8-го тура Серии А с "Наполи" (3:1).

Таким образом, форвард пропустит матчи чемпионата Италии с "Фиорентиной", "Сампдорией" и "Пармой". Также швед не сыграет в матчах группового этапа Лиги Европы с "Лиллем", "Селтиком" и "Спартой".

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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