В Италии назвали сроки восстановления Златана Ибрагимовича

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В Италии назвали сроки восстановления Златана Ибрагимовича

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит не менее 10 дней из-за травмы приводящей мышцы левого бедра, сообщает Milan News.

По сведениям издания, футболист пройдет новое обследование 10 марта. Из-за травмы он точно пропустит матчи чемпионата Италии с "Удинезе" (3 марта) и "Вероной" (7 марта). Также под вопросом участие форварда в первом матче 1/8 финала с "Манчестер Юнайтед" (11 марта).

Кроме того, проблемы со здоровьем испытывает турецкий полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу, у которого отек мышц-сгибателей в левом бедре. Сроки его восстановления не разглашаются.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел 21 матч, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. На счету 27-летнего Чалханоглу шесть забитых мячей и 11 голевых пасов в 30 поединках.

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