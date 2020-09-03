В Италии назвали зарплату Миранчука в "Аталанте"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук будет получать зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год, сообщает Tuttosport.

Таким образом, Миранчук станет шестым в списке самых высокооплачиваемых футболистов в бергамском клубе. Больше россиянина получают Алехандро Гомес, Дуван Сапата, Луис Муриэль, Марио Пашалич и Йосип Иличич.

Напомним, что "Аталанта" купила 24-летнего Миранчука у московского "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. Российский хавбек получил в итальянском клубе 59-й номер.

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