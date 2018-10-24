В Италии обвинили фанатов ЦСКА в аварии в римском метро

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что российские болельщики сами спровоцировали обрушение эскалатора в римском метров.

"Там были десятки пьяных российских болельщиков. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали", - цитирует Сальвини радиостанция RTL.

Напомним, что в результате произошедшего пострадали около 30 человек.

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