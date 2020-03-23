В Италии обвинили матч Лиги Чемпионов в распространении коронавируса

1 Теги аталантаваленсиякоронавирус

В Италии обвинили матч Лиги Чемпионов в распространении коронавируса

В Италии бытует мнение, что первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" в Милане серьёзно навредил эпидемиологической ситуации.

Считается, что данная игра, которая прошла при аншлаге на "Сан-Сиро", стала главным источником распространения коронавируса в регионе Ломбардия.

Напомним, что встреча состоялась 19 февраля и завершилась победой "Аталанты" со счётом 4:1.

В Италии на сегодняшний день зафиксировано почти 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5 тысяч человек умерли.

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