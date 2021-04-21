В Италии оценили перспективы Карреры после увольнения из клуба третьего дивизиона

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Итальянский журналист Россано Доннини поделился мнением о дальнейших перспективах Массимо Карреры, который был отправлен в отставку с поста главного тренера "Бари".

"Беда Карреры в том, что он в свои без малого 57 лет лишь впервые стал в Италии главным тренером, да еще в низшем профессиональном дивизионе.

Теперь ему еще сложнее будет найти престижную работу, как ни печально это звучит: возможно, неудача в "Бари" — это не вина, а беда Карреры, но в нашем циничном мире сейчас все смотрят прежде всего на результат", - приводит слова Доннини "Спорт-Экспресс".

56-летний Каррера возглавил "Бари" в феврале 2021 года. Под его руководством клуб провел 12 матчей в Серии С, одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. После 34 туров "Бари" занимает четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, что ранее Каррера тренировал российский "Спартак" и греческий АЕК. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок России.

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