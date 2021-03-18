В Италии оценили шансы Кокорина сыграть с "Миланом"

Фото: "Матч ТВ"/Автор неизвестен

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Италии с "Миланом", сообщает Fantacalcio.it.

По сведениям источника, футболист продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в матче 25-го тура против "Ромы" (1:2). Из-за повреждения форвард пропустил поединки с "Пармой" (3:3) и "Беневенто" (4:1).

Матч "Фиорентина" - "Милан" состоится 21 марта.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне россиянин провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Форвард "Спартака" Понсе высказался об уходе Кокорина. | http://soccernews.ru