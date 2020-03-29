В Италии оценили вероятность возобновления сезона в начале мая

Теги коронавирус

В Италии оценили вероятность возобновления сезона в начале мая
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что возобновить сезон в начале мая нереально. В данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"Возобновить проведение матчей 3 мая - это невозможно. Клубы Серии А ранее уже совершили ошибку, проводя матчи в тот момент, когда этого делать уже было нельзя. Завтра я предложу продлить запрет на проведение любых спортивных соревнований в Италии до конца апреля. Запрет будет расширен даже на тренировки, в которые мы ранее не лезли, так как сохраняли надежду на возобновления турниров.

Я думаю, что запросы клубов уменьшатся. Сейчас уже живут не по средствам, тратя миллионы на зарплаты футболистам. Он нужно будет понять, что после кризиса так уже не будет", - приводит слова Спадафоры La Gazzetta dello Sport.

В настоящее время число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 92 тысячи человек. Число погибших составляет более 10 тысяч человек.

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