В Италии определили вариант доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса

Чемпионат Италии может быть доигран в римском регионе, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, данное предложение устраивает большинство клубов. Команды могут собраться в Риме на 45 дней, провести небольшие тренировочные сборы, а затем доиграть сезон.

При этом, матчи планируется проводить без зрителей, причем даже без допуска журналистов. Все игроки будут регулярно проверяться на предмет заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Не пропустите: ФИФА порекомендовала клубам продлить контракты до фактического конца сезона. | http://soccernews.ru