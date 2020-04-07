В Италии определили вариант доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса

Теги серия акоронавирус

В Италии определили вариант доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса

Чемпионат Италии может быть доигран в римском регионе, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, данное предложение устраивает большинство клубов. Команды могут собраться в Риме на 45 дней, провести небольшие тренировочные сборы, а затем доиграть сезон. 

При этом, матчи планируется проводить без зрителей, причем даже без допуска журналистов. Все игроки будут регулярно проверяться на предмет заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Не пропустите: ФИФА порекомендовала клубам продлить контракты до фактического конца сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов