В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора решил отложить возобновление сезона из-за несогласованности медицинского протокола, утверждает Football Italia.



Командные тренировки должны были возобновиться в понедельник, 18 мая.



Ранее ряд клубов выступили против первоначального медицинского протокола. В нем есть пункт, согласно которому вся команда отправится на карантин, если в клубе будет выявлен хотя бы один случай заражения коронавирусом.

Новый медицинский протокол будет представлен Федерации футбола Италии (FIGC) и правительству страны завтра, 18 мая.

Не пропустите: Sport.es: "Ювентус" договорился с "Барселоной" об обмене футболистами| http://soccernews.ru