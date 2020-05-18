В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола

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В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора решил отложить возобновление сезона из-за несогласованности медицинского протокола, утверждает Football Italia.

Командные тренировки должны были возобновиться в понедельник, 18 мая.

Ранее ряд клубов выступили против первоначального медицинского протокола. В нем есть пункт, согласно которому вся команда отправится на карантин, если в клубе будет выявлен хотя бы один случай заражения коронавирусом.

Новый медицинский протокол будет представлен Федерации футбола Италии (FIGC) и правительству страны завтра, 18 мая. 

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