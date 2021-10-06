В Италии планируют протестировать новое правило офсайда

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В Италии планируют протестировать новое правило офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует протестировать новое правило офсайда в Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, именно итальянская федерация стала инициатором пересмотра правила положения "вне игры". Считается, что нынешние правила дают преимущество защитникам. В связи с этим ФИФА может увеличить разрешенное расстояние между игроками атаки и обороны.

Ожидается, что новое правило офсайда будет протестировано в ближайших матчах молодежных команд.

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