В Италии подсчитали, во сколько клубам обойдется возможный трансфер Месси

Издание Tuttosport подсчитало, в какую сумму итальянским клубам обойдется возможный переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Контракт форварда с каталонским клубом истекает летом 2021 года, но он имеет право уйти бесплатно уже ближайшим летом. Но даже подписание форварда на правах свободного агента обойдется клубам в 350-365 миллионов евро.

В эту сумму войдет зарплата игрока при четырехлетнем контракте, стоимость его имиджевых прав, а также налоги.

Ранее сообщалось, что 32-летний Месси может уйти из "Барселоны" из-за конфликта с руководством клуба.

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