В Италии подсчитали, во сколько клубам обойдется возможный трансфер Месси

2 Теги лионель мессибарселона

В Италии подсчитали, во сколько клубам обойдется возможный трансфер Месси

Издание Tuttosport подсчитало, в какую сумму итальянским клубам обойдется возможный переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Контракт форварда с каталонским клубом истекает летом 2021 года, но он имеет право уйти бесплатно уже ближайшим летом. Но даже подписание форварда на правах свободного агента обойдется клубам в 350-365 миллионов евро.

В эту сумму войдет зарплата игрока при четырехлетнем контракте, стоимость его имиджевых прав, а также налоги.

Ранее сообщалось, что 32-летний Месси может уйти из "Барселоны" из-за конфликта с руководством клуба.

Не пропустите: Месси в четвёртый раз в карьере оформил хет-трик из голевых пасов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Великий игрок и должен стоить дорого...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Давно пора, даже за 300+ млн! Неймар, этот тот кто не заплачет в таких матчах как на Олимпико и Энфилде! В отличии от Лео, который только пылесосит газон своим шнобелем в трудную минуту, и ищет виноватых, Ней может заработать левую пенку, изобразить адскую конвульсию! В Барсе такие игроки, всегда были на вес золота! Visca el Barca!

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