В Италии поезд сбил футбольного арбитра, сбежавшего от полиции

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В Италии поезд сбил футбольного арбитра, сбежавшего от полиции

Sky Sport Italia сообщила о гибели футбольного арбитра Антонио Мартиньелло.

Судья сбежал из-под домашнего ареста и скрывался от полицейских. За ним велась погоня, которая завершилась на железнодорожных рельсах, где 31-летнего мужчину сбил поезд.

У следствия есть две версии произошедшего - несчастный случай или самоубийство.

Стоит отметить, что Мартиньелло столкнулся с проблемами с законом из-за заявления бывшей девушки, обвинившей его в домашнем насилии.

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