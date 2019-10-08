В Италии появится структура для борьбы с расизмом на стадионах

В следующем году в Италии начнёт функционировать наблюдательный орган, который будет следить за проявлениями расизма на стадионах.

Структура приступит к работе 21 марта, в международный день борьбы с расизмом.

Напомним, что в этом сезоне в Серии А оскорблениям на расовой почве подверглись Ромелу Лукаку и Миралем Пьянич. Ранее от расизма также пострадал Калиду Кулибали.

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