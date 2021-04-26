В Италии придумали наказание для клубов за участие в Суперлиге

Теги ювентусмиланинтер милан

В Италии придумали наказание для клубов за участие в Суперлиге

Федерация футбола Италии (FIGC) намерена исключать из Серии А клубы, которые будут выступать в других турнирах, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, на заседании FIGC было принято решение об изменении регламента. Клубам придется согласовывать участие в турнирах, которые не входят в компетенцию FIGC, УЕФА и ФИФА.

Напомним, что "Ювентус", "Милан" и "Интер" приняли решение выступать в Суперлиге, но затем проект нового турнира был приостановлен.

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