В Италии пригрозили исключить "Ювентус" из Серии А

1 Теги ювентуссуперлига (европейская)

В Италии пригрозили исключить "Ювентус" из Серии А

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что туринский "Ювентус" будет исключен из Серии А, если не выйдет из Суперлиги.

"Есть четкие правила. Если "Ювентус" останется в Суперлиге перед началом нового сезона, то он не сможет участвовать в Серии А. Нам жаль фанатов, но таковы правила. Надеюсь, что эта ситуация вскоре разрешится", - сказал Гравина в эфире радиостанции Kiss Kiss.

Напомним, что "Ювентус", а также "Реал" и "Барселона", до сих пор официально не вышли из Суперлиги. Клубам грозит серьезное наказание от УЕФА.

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