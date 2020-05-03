В Италии пропали улики в деле о скандальном матче с участием "Ювентуса"
Бывший прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Пекораро сообщил, что организация не смогла провести расследование скандального матча "Интер" - "Ювентус" (2:3), который состоялся в 2018 году. В той встрече арбитр Даниэле Орсато на 15-й минуте удалил игрока "Интера" Матиаса Весино, а затем не стал показывать вторую желтую карточку Миралему Пьяничу за грубый фол. В итоге "Ювентус" добился победы, забив второй и третий голы на 87-й и 89-й минутах.
"Мы пытались разобраться в этом матче и запросили у ассоциации футбольных арбитров аудиозапись переговоров Орсато со своими ассистентами. Почему-то запись нам передали только в начале следующего сезона. При этом, в записи отсутствовал самый важный момент - переговоры между Орсато и его помощником по поводу эпизода с фолом Пьянича на Рафинье. Мне сказали, что этого момента просто не было. Я вынужден сообщить общественности об этом, так как должен был отчитаться о проделанной работе", - приводит слова Пекораро Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16