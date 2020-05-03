В Италии пропали улики в деле о скандальном матче с участием "Ювентуса"

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В Италии пропали улики в деле о скандальном матче с участием "Ювентуса"

Бывший прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Пекораро сообщил, что организация не смогла провести расследование скандального матча "Интер" - "Ювентус" (2:3), который состоялся в 2018 году. В той встрече арбитр Даниэле Орсато на 15-й минуте удалил игрока "Интера" Матиаса Весино, а затем не стал показывать вторую желтую карточку Миралему Пьяничу за грубый фол. В итоге "Ювентус" добился победы, забив второй и третий голы на 87-й и 89-й минутах.

"Мы пытались разобраться в этом матче и запросили у ассоциации футбольных арбитров аудиозапись переговоров Орсато со своими ассистентами. Почему-то запись нам передали только в начале следующего сезона. При этом, в записи отсутствовал самый важный момент - переговоры между Орсато и его помощником по поводу эпизода с фолом Пьянича на Рафинье. Мне сказали, что этого момента просто не было. Я вынужден сообщить общественности об этом, так как должен был отчитаться о проделанной работе", - приводит слова Пекораро Football Italia.

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