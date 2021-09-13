В Италии раскритиковали украинца Коваленко после матча Серии А

Фото: инстаграм Виктора Коваленко/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко подвергся критике после матче 4-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (0:1).

Коваленко получил самую низкую оценку среди всех игроков "Специи", которые вышли на поле в стартовом составе. Также хавбека раскритиковали итальянские журналисты, назвав его медленным и бесполезным.

25-летний Коваленко перешел в "Специю" в летнее трансферное окно из "Аталанты" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел два матча.

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