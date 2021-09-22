В Италии рассказали, почему "Фиорентина" не продала Кокорина
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Журналист La Nazione Анджело Джорджетти поделился мнением о российском нападающем флорентийской "Фиорентины" Александре Кокорине.
"В "Фиорентине" единственным незаменимым футболистом является Влахович. У него нет конкурентов. А Кокорин остался по двум причинам. Во-первых, нелегко найти игрока, который станет дублером Влаховича. Во-вторых, сложно продать российского игрока с большой зарплатой", - приводит слова Джорджетти Viola News.
30-летний Кокорин выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. Всего он провел за "фиалок" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Зарплата форварда, по некоторым данным, составляет около двух миллионов евро в год.
Не пропустите: Скаут Серии А высказался о будущем Кокорина. | http://soccernews.ru
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