В Италии рассказали, почему "Фиорентина" не продала Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокорин

В Италии рассказали, почему "Фиорентина" не продала Кокорина

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Журналист La Nazione Анджело Джорджетти поделился мнением о российском нападающем флорентийской "Фиорентины" Александре Кокорине.

"В "Фиорентине" единственным незаменимым футболистом является Влахович. У него нет конкурентов. А Кокорин остался по двум причинам. Во-первых, нелегко найти игрока, который станет дублером Влаховича. Во-вторых, сложно продать российского игрока с большой зарплатой", - приводит слова Джорджетти Viola News.

30-летний Кокорин выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. Всего он провел за "фиалок" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Зарплата форварда, по некоторым данным, составляет около двух миллионов евро в год.

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