В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А

Теги серия акоронавирус

В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А

В Италии начали разрабатывать план возобновления Серии А.

Как сообщает Adnkronos, на данный момент рассматриваются две возможные даты возобновления чемпионата - 24 или 31 мая. В таком случае клубы должны вернуться к тренировкам не позднее 3 мая.

Однако дата может измениться, если не нормализуется эпидемиологическая ситуация в стране из-за коронавируса.

Отмечается, что перед возобновлением тренировок все игроки должны будут пройти тест на коронавирус.

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