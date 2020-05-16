В Италии с 18 мая можно проводить командные тренировки

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В Италии с 18 мая можно проводить командные тренировки

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что с 18 мая футбольные клубы смогут проводить командные занятия.

"Указ вступит в силу с 18 мая. Это будет начало второго этапа снятия ограничений. С понедельника можно будет снова проводить футбольные тренировки", - заявил Конте.

Напомним, что индивидуальные тренировки были разрешены 4 мая.

Ранее сообщалось, что возобновление сезона в Италии может случиться 13 июня.

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