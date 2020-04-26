В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки. С 18 мая можно будет работать в группах

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая в стране будут ослаблены карантинные меры, введенные из-за коронавируса, и команды смогут возобновить тренировки.

"Мы работаем над тем, чтобы большая часть бизнеса страны, от производства до строительства, была открыта с 4 мая. О деталях нового плана мы расскажем не позднее начала следующей недели", - передает слова Конте Football Italia.

Также премьер-министр подчеркнул, что до января 2021 года зрители не смогут посещать матчи.

С 4 мая, скорее всего, возобновятся индивидуальные тренировке, но в группах футболисты смогут заниматься лишь с 18 мая. Таким образом, возобновление сезона может быть отложено.

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