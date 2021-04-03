В Италии считают, что Кокорину нужно искать другой клуб

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Авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери высказался о перспективах Александра Кокорина в "Фиорентине".

"Александр перешел в команду при уже бывшем главном тренере Чезаре Пранделли. Но он и при нем не получил места в составе, почему должен получить его сейчас, когда командой руководит Джузеппе Якини, который его не подписывал и ничего о нем не знает? Кроме того, очень сильно прибавил его конкурент по атаке Влахович. Теперь россиянину будет тяжело бороться за место в старте. В схеме нового наставника есть место только для одного чистого форварда. Прогнозы для Александра не очень хорошие.

Кокорину будет очень трудно. Влахович сейчас - одна из молодых восходящих звезд. Возможно, Александру стоит поменять команду, найти ту, где он будет играть регулярно", - приводит слова Палмери "sport24".

Напомним, 30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе. За это время он принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями.