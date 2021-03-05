В Италии считают, что между Рибери и Пранделли произошел конфликт

Football Italia сообщает о конфликте между полузащитником "Фиорентины" Франком Рибери и главным тренером клуба Чезаре Пранделли.

Хавбек был разозлен тем, что его заменили на 79-й минуте в матче Серии А против "Ромы" (1:2). Такое решение специалиста стало причиной напряжения в отношениях с Рибери, считают в Италии.

Судя по всему, этот конфликт может стать еще одним доводом для того, чтобы уволить Пранделли с занимаемой должности. Напомним, что боссы "фиалок" недовольны результатами команды в текущем сезоне.

"Фиорентина" занимает 14-е место в чемпионате Италии, набрав в 25 турах только 25 очков.