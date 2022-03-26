В Италии сообщают о четырёх кандидатах на замену Манчини в сборной
Федерация футбола Италии сформировала шорт-лист из тренеров, которые могут сменить Роберто Манчини во главе сборной.
По данным журналиста Николо Скиры, приоритетный кандидат - Фабио Каннаваро.
Также рассматриваются варианты с приглашением Андреа Пирло, Клаудио Раньери и Роберто Де Дзерби.
Однако главная цель федерации на сегодняшний день - убедить Манчини остаться в сборной Италии, несмотря на невыход на ЧМ-2022.
Не пропустите: Костакурта встал на защиту Манчини после невыхода Италии на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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