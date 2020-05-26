В Италии сообщили, когда Златан Ибрагимович вернется в строй

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В Италии сообщили, когда Златан Ибрагимович вернется в строй

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, у футболиста диагностирована травма подошвенной мышцы правой голени. Форвард избежал травмы ахиллова сухожилия, что привело бы к значительно более длительным срокам восстановления.

Таким образом, Ибрагимович сможет сыграть в чемпионате Италии, который может возобновиться в середине июня.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" восемь матчей в чемпионате Италии, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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