В Италии сообщили о встрече агентов Миранчука с руководством "Аталанты"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Итальянский инсайдер Николо Скира утверждает, что сегодня утром стартовали консультации по поводу будущего полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

По данным журналиста, агенты футболиста Вадим Шпинев и Валерио Джуффрида прибыли в Бергамо, где провели встречу с руководством клуба.

Представители россиянина акцентировали внимание на недовольстве своего клиента количеством игровой практики в текущем сезоне.

В связи с этим сторонами обсуждался вариант с уходом хавбека в другую команду в январе. За ситуацией следят "Торино" и "Дженоа".

В этом сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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