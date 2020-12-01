В Италии сурово наказали Морату за удаление в матче с "Беневенто"

Испанский нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората наказан двухматчевой дисквалификацией за удаление в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Беневенто" (1:1), сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Серии А, учитывая поведение испанца, который получил красную карточку уже после финального свистка. Таким образом, Мората пропустит матчи с "Торино" и "Дженоа".

В нынешнем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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