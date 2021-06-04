В Италии умер футболист в возрасте 29 лет

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В Италии умер футболист в возрасте 29 летФото: /Автор неизвестен

Экс-игрок системы "Пармы" Джузеппе Перрино умер во время матча.

29-летний игрок упал на газон по ходу игры, которая была посвящена памяти его погибшего три года назад брата.

Причиной смерти Перрино могла стать остановка сердца. Его тело доставили в морг для вскрытия.

Перрино играл на позиции полузащитника в юношеской академии "Пармы". После он выступал за различные команды в третьем и четвертом итальянских дивизионах.

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