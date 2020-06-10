В Италии вновь сообщили о возможном уходе Криштиану Роналду из "Ювентуса"
Журналист Пьетро Бальцано вновь сообщил, что португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клуб в летнее трансферное окно.
"Я подтверждаю то, что говорил ранее. По окончании сезона Роналду может уйти из "Ювентуса". Пока что это слухи, но я работаю над этим", - написал Бальцано в своем Twitter.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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