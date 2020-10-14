В Италии вынесли решение по "Наполи", который не приехал на матч с "Ювентусом"
Дисциплинарная комиссия Серии А засчитала техническое поражение неаполитанскому "Наполи" за неявку на матч 3-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом".
В Серии А посчитали, что "Наполи" не имел законных оснований для пропуска матча. Кроме поражения, с клуба из Неаполя снято одно очко.
Напомним, что "Наполи" не прилетел в Турин, так как местные органы здравоохранения из-за вспышки коронавируса в неаполитанской команде рекомендовали ей не приезжать на матч.
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|Команда
|М
|О
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17