В Италии вынесли решение по "Наполи", который не приехал на матч с "Ювентусом"

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В Италии вынесли решение по "Наполи", который не приехал на матч с "Ювентусом"

Дисциплинарная комиссия Серии А засчитала техническое поражение неаполитанскому "Наполи" за неявку на матч 3-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом".

В Серии А посчитали, что "Наполи" не имел законных оснований для пропуска матча. Кроме поражения, с клуба из Неаполя снято одно очко.

Напомним, что "Наполи" не прилетел в Турин, так как местные органы здравоохранения из-за вспышки коронавируса в неаполитанской команде рекомендовали ей не приезжать на матч.

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