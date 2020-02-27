В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста

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В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста

В Италии впервые обнаружили коронавирус у профессионального футболиста, сообщает La Nazione.

По сведениям издания, речь идёт об игроке, выступающем в Серии С и проживающем в провинции Сиена. Его имя не называется.

Известно, что заразившегося спортсмена госпитализировали в отделение инфекционных заболеваний.

Италия стала четвёртым крупнейшим очагом коронавируса в мире - в этой стране заболели уже 453 человека.

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