В Италии зарезали футбольного арбитра

В итальянском городе Лечче произошла трагедия - неизвестный убил двух человек.

По информации La Repubblica, погибли 33-летний футбольный судья Даниеле Де Сантис и его 30-летняя девушка Элеонора.

Двойное убийство было совершенно в квартире жертв в понедельник. Поиском преступника занимается полиция.

Де Сантис обслуживал матчи Серии B и Серии C.

Не пропустите: Ибрагимович стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru