В Италии зарезали футбольного арбитра

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В Италии зарезали футбольного арбитра

В итальянском городе Лечче произошла трагедия - неизвестный убил двух человек.

По информации La Repubblica, погибли 33-летний футбольный судья Даниеле Де Сантис и его 30-летняя девушка Элеонора.

Двойное убийство было совершенно в квартире жертв в понедельник. Поиском преступника занимается полиция.

Де Сантис обслуживал матчи Серии B и Серии C.

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