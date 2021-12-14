В Италии жестко раскритиковал Кокорина
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Журналист итальянского издания Corriere dello Sport Альберто Польвероси раскритиковал российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, который может сыграть с "Беневенто" в матче Кубке Италии 15 декабря.
"Когда Кокорин на поле, "Фиорентина" играет вдесятером.
Если завтра Влаховича не будет в составе, я выключу телевизор", – сказал Польвероси для Lady Radio.
В нынешней кампании Кокорин сыграл в 4 матчах в Серии А, сыграв 32 минуты.
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