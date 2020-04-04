В Италии появилась петиция, в которой предлагают вручить скудетто "Аталанте"

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В Италии появилась петиция, в которой предлагают вручить скудетто "Аталанте"

В Италии создали петицию, в которой предлагают вручить титул чемпиона Серии А "Аталанте".

Как сообщает Change.org, по мнению авторов петиции, таким образом будут признаны спортивные результаты команды за последние два года. Кроме того, это будет данью уважения городу Бергамо, который сильно пострадал от коронавируса.

В этом сезоне после 26 туров "Аталанта" занимает в Серии А четвертое место.

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