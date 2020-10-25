В итальянском клубе 27 случаев заражения коронавирусом

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В итальянском клубе 27 случаев заражения коронавирусом

Сразу 11 игроков итальянской "Реджины" заразились коронавирусом.

Как сообщает Football Italia, всего в клубе зафиксировано 27 случаев заражения, среди которых главный тренер и его ассистент.

Отмечается, что коронавирусом больны 21 футболист и 6 сотрудников клуба.

После 5 туров "Реджина" идет в Серии В на седьмом месте.

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