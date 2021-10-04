В итальянском клубе отреагировали на возможное назначение Николича

Теги локомотив москваспециямарко николич

В итальянском клубе отреагировали на возможное назначение Николича

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Специи" Мауро Мелузо опроверг информацию о том, что итальянский клуб проявляет интерес к главному тренеру московского "Локомотива" Марко Николичу.

"Ничего подобного. Ваша информация не соответствует действительности. У нас есть главный тренер", - приводит слова Мелузо Sport24.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" в ближайшее время может объявить об отставке Николича.

"Специя" после семи туров занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице Серии А.

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