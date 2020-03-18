В итальянском клубе сообщили о 15 зараженных коронавирусом

Теги сампдорияякуб янктокоронавирус

В итальянском клубе сообщили о 15 зараженных коронавирусом

Полузащитник "Сампдории" Якуб Янкто рассказал, что в генуэзском клубе 15 человек заразились коронавирусом.

"Вся моя семья изолирована в квартире. Мы никуда не можем пойти и неприятно находится в ограниченном пространстве. Я контактировал с партнерами по команде, которые сдали положительный тест на коронавирус. Сейчас в клубе заразились уже 15 человек, хотя могло быть и больше.

Я не уверен, что сам здоров, но чувствую себя хорошо. Надеюсь, что у меня нет коронавируса. Возможно, я тоже заражен, хотя я не знаю. Мне остается лишь выполнять рекомендации и оставаться дома", - приводит слова Янкто Sport.cz.

В данный момент в Италии умерли от коронавируса почти три тысячи человек.

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