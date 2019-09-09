В итальянской клинике сообщили о состоянии здоровья Михайловича
Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович успешно продолжает курс лечения от лейкемии, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, состояние сербского специалиста оценивается как очень хорошее. В данный момент серб проходит второй курс химиотерапии.
Из-за лечения 50-летний Михайлович не сможет руководить командой в матче третьего тура чемпионата Италии против "Брешии". Встреча состоится 15 сентября.
Не пропустите: "Ювентус" будет заявлять Кьеллини на матчи Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Цирк дю Солей" представит шоу о жизни Месси
-
Английский футболист сделал необычный хет-трик
-
"Маленький шедевр от Сантоса". ЦСКА восхитился дебютным голом новичка команды
-
Появилась новая информация о состоянии Йовича
-
В "Барселоне" назвали диагноз травмированного Умтити
-
Россия - Казахстан: онлайн видеотрансляция матча
-
Хорватия сенсационно потеряла очки в матче с Азербайджаном
-
"Вулверхэмптон" нацелился на хавбека "Милана"
-
Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в клуб АПЛ
-
В итальянской клинике сообщили о состоянии здоровья Михайловича
-
Дзюба высказался о своем будущем в "Зените"
-
Месси хочет поиграть в МЛС
-
Ван дер Сар получит работу в "Манчестер Юнайтед"
-
Де Хеа согласовал с "МЮ" новый контракт и будет получать, как Погба
-
"Зенит" определился с предложением Кокорину по новому контракту
-
1
Месси опередил Роналду в рейтинге игроков FIFA 20
-
Ван Бронкхорст стал тренером "Манчестер Сити"
-
Три клуба АПЛ заинтересованы в услугах Дзюбы
-
2
Филипе Луис высказался о несостоявшемся переходе Неймара в "Барселону"
-
"Реал" нацелился на лучшего футболиста Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0