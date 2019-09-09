В итальянской клинике сообщили о состоянии здоровья Михайловича

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович успешно продолжает курс лечения от лейкемии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, состояние сербского специалиста оценивается как очень хорошее. В данный момент серб проходит второй курс химиотерапии.

Из-за лечения 50-летний Михайлович не сможет руководить командой в матче третьего тура чемпионата Италии против "Брешии". Встреча состоится 15 сентября.

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