В итальянской Серии С "Кунео" забил 20 голов команде, вышедшей на поле всемером
Игра в итальянской Серии С завершилась со счетом 20:0.
Все дело в том, что клуб "Про Пьяченца" смог выставить на игру всего семь игроков. Позже к ним присоединился еще один футболист, который ждал пока его отец привезет паспорт, необходимый для получения разрешения выйти на поле.
Отметим, что у "Про Пьяченца" проблемы с финансами. Главный тренер покинул клуб, а в протоколе его место занял 19-летний игрок. Основные футболисты команды стали свободными агентами, а остаток сезона клуб вызывает на матчи игроков молодежки.
"Кунео" - "Про Пьяченца" - 20:0
Голы: Дефенди (3, 4, 16, 20, 22), Канис (8, 10, 17, 30, 32, 36), Эммауссо (15, 31, 84), Касо (24), Ди Стефано (38, 44, 89), Феррьери (58), Альваро (78).
Смотрите также видеотрансляцию матча "Наполи" - "Торино". | http://soccernews.ru
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