В итальянской Серии С "Кунео" забил 20 голов команде, вышедшей на поле всемером

Игра в итальянской Серии С завершилась со счетом 20:0.

Все дело в том, что клуб "Про Пьяченца" смог выставить на игру всего семь игроков. Позже к ним присоединился еще один футболист, который ждал пока его отец привезет паспорт, необходимый для получения разрешения выйти на поле.

Отметим, что у "Про Пьяченца" проблемы с финансами. Главный тренер покинул клуб, а в протоколе его место занял 19-летний игрок. Основные футболисты команды стали свободными агентами, а остаток сезона клуб вызывает на матчи игроков молодежки.

"Кунео" - "Про Пьяченца" - 20:0

Голы: Дефенди (3, 4, 16, 20, 22), Канис (8, 10, 17, 30, 32, 36), Эммауссо (15, 31, 84), Касо (24), Ди Стефано (38, 44, 89), Феррьери (58), Альваро (78).

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