В июле "Барселона" могла приобрести Мбаппе

Теги монакобарселонакилиан мбаппенеймар

В июле "Барселона" могла приобрести МбаппеВ середине лета этого года каталонская "Барселона" могла приобрести форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует TV3.

По сведениям источника, в июле, когда "мыльная опера" с Неймаром только набирала обороты, монегаски предложили "сине-гранатовым" выкупить контракт своего 18-летнего нападающего за 120 миллионов евро. Сам футболист также был готов перейти в "Барсу", однако при условии, что бразилец таки покинет клуб. Но каталонский гранд отказался от услуг Мбаппе, предприняв неудачные попытки сохранить одного из своих лидеров.

Напомним, Коутиньо сегодня станет игроком "Барселоны"| soccernews.ru

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