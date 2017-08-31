В июле "Барселона" могла приобрести Мбаппе

В середине лета этого года каталонская "Барселона" могла приобрести форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует TV3.

По сведениям источника, в июле, когда "мыльная опера" с Неймаром только набирала обороты, монегаски предложили "сине-гранатовым" выкупить контракт своего 18-летнего нападающего за 120 миллионов евро. Сам футболист также был готов перейти в "Барсу", однако при условии, что бразилец таки покинет клуб. Но каталонский гранд отказался от услуг Мбаппе, предприняв неудачные попытки сохранить одного из своих лидеров.