В июне сборные Франции и Италии проведут товарищеский матч
Федерации футбола Франции и Италии договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран.
Как сообщает Football Italia, игра между "трёхцветными" и "Скуадрой Адзуррой" состоится 1 июня в Ницце.
Этот матч станет частью подготовки французов к Чемпионату Мира 2018 года. Напомним, что итальянцы на мундиаль не попали впервые с 1958 года.
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