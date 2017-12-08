В июне сборные Франции и Италии проведут товарищеский матч

Федерации футбола Франции и Италии договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

Как сообщает Football Italia, игра между "трёхцветными" и "Скуадрой Адзуррой" состоится 1 июня в Ницце.

Этот матч станет частью подготовки французов к Чемпионату Мира 2018 года. Напомним, что итальянцы на мундиаль не попали впервые с 1958 года.

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