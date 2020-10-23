В избиении арбитра на матче молодежных команд "Ахмата" и "Спартака" участвовал сын советника Кадырова
Появилась новая информация касательно избиения арбитра матча молодежных команд "Ахмата" и "Спартака" Богдана Головко.
"Очевидцы, которые присутствовали при нападении на судью, говорят, что в избиении участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба.
Алханов - сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту. Впрочем, в протоколе игры напавшие на судью указаны иначе - "Посторонние лица", - сообщает телеграм-канал Baza.
Напомним, что нападение на Головко произошло после того, как он удалил одного из футболистов "Ахмата".
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