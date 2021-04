В Израиле футбольный арбитр сменил пол (фото)

Фото: Твиттер @Levyninho

Пресс-служба Федерации Футбола Израиля сообщила о появлении женщины-судьи по имени Сапир Берман.

Раньше Берман был мужчиной и обслуживал матчи чемпионата Израиля под именем Саги Берман.

"У нас новый судья Сапир Берман. Первый рефери-трансгендер❗

Мы так гордимся", — говорится в сообщении Федерации футбола Израиля.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud ️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA