В Израиле футбольный арбитр сменил пол (фото)
Фото: Твиттер @Levyninho
Пресс-служба Федерации Футбола Израиля сообщила о появлении женщины-судьи по имени Сапир Берман.
Раньше Берман был мужчиной и обслуживал матчи чемпионата Израиля под именем Саги Берман.
"У нас новый судья Сапир Берман. Первый рефери-трансгендер❗
Мы так гордимся", — говорится в сообщении Федерации футбола Израиля.
We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021
We are so proud ️⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA
"С самого детства я смотрела на себя как на женщину, — отметила Берман на пресс-конференции. — Как мужчина я была довольна успешна. Однако в конце концов я решила показать, кем являюсь на самом деле".
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|27
|18