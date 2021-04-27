В Израиле футбольный арбитр сменил пол (фото)

Фото: Твиттер @Levyninho

Пресс-служба Федерации Футбола Израиля сообщила о появлении женщины-судьи по имени Сапир Берман.

Раньше Берман был мужчиной и обслуживал матчи чемпионата Израиля под именем Саги Берман.

"У нас новый судья Сапир Берман. Первый рефери-трансгендер❗

Мы так гордимся", — говорится в сообщении Федерации футбола Израиля.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud ️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA — ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021

"С самого детства я смотрела на себя как на женщину, — отметила Берман на пресс-конференции. — Как мужчина я была довольна успешна. Однако в конце концов я решила показать, кем являюсь на самом деле".