В качестве возможной замены Куртуа "Челси" определил семерых вратарей

В качестве возможной замены своему голкиперу Тибо Куртуа, который летом может уйти в мадридский "Реал", лондонский "Челси" определил сразу семерых вратарей.

Так, по сведениям Express, "аристократы" держат в поле своего зрения Джека Батлэнда ("Сток Сити"), Яна Облака ("Атлетико"), Кевина Траппа (ПСЖ), Петера Гулачи ("РБ Лейпциг"), Кейлора Наваса ("Реал"), Серхио Рико ("Севилья") и Тимо Хорна ("Кельн").

Напомним, бывший хавбек "Челси" попал в сферу интересов "Барселоны". | soccernews.ru