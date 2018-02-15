В качестве замены Навасу "Реал" рассматривает четырех кандидатов

Теги реал мадридкейлор навасдавид де хеатибо куртуаалиссонбернд лено

В качестве замены Навасу "Реал" рассматривает четырех кандидатовВ качестве замены своему голкиперу Кейлору Навасу мадридский "Реал" рассматривает четырех кандидатов, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, главными претендентами на пост нового "номера один" в королевском клубе рассматривают Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси"). Менее же предпочтительными кандидатами на эту роль "сливочные" определил Бернда Лено ("Байер") и Алиссона ("Рома").

Напомним, Перес предложил ПСЖ приобрести двух игроков "Реала". | soccernews.ru

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