В качестве замены Навасу "Реал" рассматривает четырех кандидатов

В качестве замены своему голкиперу Кейлору Навасу мадридский "Реал" рассматривает четырех кандидатов, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, главными претендентами на пост нового "номера один" в королевском клубе рассматривают Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси"). Менее же предпочтительными кандидатами на эту роль "сливочные" определил Бернда Лено ("Байер") и Алиссона ("Рома").

Напомним, Перес предложил ПСЖ приобрести двух игроков "Реала". | soccernews.ru