В качестве замены Роналду в "Реале" рассматривают форварда "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" следит за прогрессом форварда английского "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе определили 20-летнего нападающего "красных дьяволов" в качестве одного из кандидатов на замену своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес намерен помочь ПСЖ избежать проблем с правилом финансового Fair Play. | soccernews.ru