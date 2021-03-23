В "КАМАЗе" объяснили присутствие Бердыева на сборах команды

Фото: ФК Рубин"

Генеральный директор "КАМАЗа" прокомментировал прибытие Курбана Бердыева на сборы команды в Турции.

"Курбан Бердыев - глыба тренерского цеха. Он здесь для того, чтобы помочь советом. Бердыев далеко не чужой человек для республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили, почему бы не воспользоваться таким шансом.

Позвонили, обсудили, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О возможном подписании контракта никто не говорит. Пока это вся информация", - приводит слова гендира "Чемпионат".

Напомним, что Бердыев находится без работы с лета 2019 года.

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