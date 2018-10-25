В камерах Кокорина и Мамаева появилось видеонаблюдение

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В камерах Кокорина и Мамаева появилось видеонаблюдение

В камерах СИЗО нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева появилось видеонаблюдение.

За происходящим в камерах будет наблюдать лично начальник следственного изолятора "Бутырка", у которого в кабинете установили соответствующий экран.

Напомним, что Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря за избиение нескольких человек. Им грозит до семи лет тюремного заключения.

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